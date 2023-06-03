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Появились спутниковые кадры последствий удара по порту в Бердянске

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 23:47
Появились спутниковые кадры последствий удара по порту в Бердянске - Фото
Скриншот

Появились кадры последствий удара по порту во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Фото со спутника опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

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"Ущерб от недавнего удара по порту оккупированного Россией Бердянска виден на новых спутниковых снимках. Этот участок находится более чем в 90 км от линии фронта в Украине", – сообщил аналитик.

Первый снимок был сделан 31 мая 2023 года, второй – 3 июня.

2 июня в сети появились видео из порта, на кадрах виднелся столб дыма. Ролик содержит нецензурную лексику:

Еще одно видео, снятое 2 июня. Здесь слышен взрыв:

  • В последние недели в соцсетях регулярно появляются сообщения об ударах по временно оккупированному Бердянску.
  • Вчера, 2 июня, тоже была информация о "прилетах". Бердянская городская военная администрация заявила о попадании по позициям оккупантов.
  • Сегодня в Бердянске снова раздавались взрывы, военная городская администрация сообщила минимум о восьми: смотрите видео.
Оксана Житнюк
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войнапортбердянск
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