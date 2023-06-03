З'явилися супутникові кадри наслідків удару по порту у Бердянську

З'явилися кадри наслідків удару по порту у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Фото із супутника опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

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"Збитки від недавнього удару по порту окупованого Росією Бердянська видно на нових супутникових знімках. Ця ділянка знаходиться більш ніж за 90 км від лінії фронту в Україні", – повідомив аналітик.

Перший знімок було зроблено 31 травня 2023 року, другий – 3 червня.

Damage from a recent strike on the port of Russian-occupied Berdyansk is visible in new satellite imagery.



This site is more than 90 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/12ag8QdGUM — Brady Africk (@bradyafr) June 3, 2023

2 червня у мережі з'явились відео з порту, на кадрах виднівся стовп диму. Ролик містить нецензурну лексику:

Ще одне відео, зняте 2 червня. Тут чути вибух:

Останніми тижнями в соцмережах регулярно з'являються повідомлення про удари по тимчасово окупованому Бердянську.

Вчора, 2 червня, теж була інформація про "прильоти". Бердянська міська військова адміністрація заявила про влучання по позиціях окупантів.

Сьогодні у Бердянську знову лунали вибухи, військова міська адміністрація повідомила мінімум про вісім: дивіться відео.

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