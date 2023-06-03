RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

З'явилися супутникові кадри наслідків удару по порту у Бердянську

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 23:47
З'явилися супутникові кадри наслідків удару по порту у Бердянську - Фото
Скриншот

З'явилися кадри наслідків удару по порту у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Фото із супутника опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Збитки від недавнього удару по порту окупованого Росією Бердянська видно на нових супутникових знімках. Ця ділянка знаходиться більш ніж за 90 км від лінії фронту в Україні", – повідомив аналітик.

Перший знімок було зроблено 31 травня 2023 року, другий – 3 червня.

2 червня у мережі з'явились відео з порту, на кадрах виднівся стовп диму. Ролик містить нецензурну лексику:

Ще одне відео, зняте 2 червня. Тут чути вибух:

  • Останніми тижнями в соцмережах регулярно з'являються повідомлення про удари по тимчасово окупованому Бердянську.
  • Вчора, 2 червня, теж була інформація про "прильоти". Бердянська міська військова адміністрація заявила про влучання по позиціях окупантів.
  • Сьогодні у Бердянську знову лунали вибухи, військова міська адміністрація повідомила мінімум про вісім: дивіться відео.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабердянськпорт
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 