З'явилися супутникові кадри наслідків удару по порту у Бердянську
З'явилися кадри наслідків удару по порту у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Фото із супутника опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрик.
"Збитки від недавнього удару по порту окупованого Росією Бердянська видно на нових супутникових знімках. Ця ділянка знаходиться більш ніж за 90 км від лінії фронту в Україні", – повідомив аналітик.
Перший знімок було зроблено 31 травня 2023 року, другий – 3 червня.
Damage from a recent strike on the port of Russian-occupied Berdyansk is visible in new satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) June 3, 2023
This site is more than 90 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/12ag8QdGUM
2 червня у мережі з'явились відео з порту, на кадрах виднівся стовп диму. Ролик містить нецензурну лексику:
Ще одне відео, зняте 2 червня. Тут чути вибух:
- Останніми тижнями в соцмережах регулярно з'являються повідомлення про удари по тимчасово окупованому Бердянську.
- Вчора, 2 червня, теж була інформація про "прильоти". Бердянська міська військова адміністрація заявила про влучання по позиціях окупантів.
- Сьогодні у Бердянську знову лунали вибухи, військова міська адміністрація повідомила мінімум про вісім: дивіться відео.
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