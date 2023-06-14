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РФ пытается сдержать украинское наступление под Бердянском, ведет активную оборону – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 15:27
РФ пытается сдержать украинское наступление под Бердянском, ведет активную оборону – ВСУ - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россияне пытаются сдержать наступление украинских сил в районе Бердянска, а также продолжают пытаться захватить Марьинку. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Он отметил, что сейчас Силы обороны продолжают противостоять штурмам российских войск на Авдеевском направлении. На Бердянском направлении россияне ведут активную оборону, пытаясь нивелировать наступательные действия украинских подразделений.

В целом, по его словам, за прошедшие сутки армия РФ 20 раз атаковала украинские позиции на Таврическом направлении и совершила 559 обстрелов.

"Российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью захвата Марьинки и создания условий по охвату Авдеевки. Противник штурмовал с задачей овладеть взводными опорными пунктами первого эшелона, наступал штурмовыми группами. В городе Марьинка наши защитники отбили все вражеские атаки", – сообщил Шершень.

Потери россиян на Таврийском направлении за прошлые сутки убитыми, ранеными и пленными составили 350 оккупантов. Семеро из них попали в плен.

  • Сегодня в Минобороны сообщили, что ВСУ наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение на 300-350 метров, ведутся тяжелые бои.

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Оксана Житнюк
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войнабердянскконтрнаступлениеВалерий Шершень
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