РФ пытается сдержать украинское наступление под Бердянском, ведет активную оборону – ВСУ

Россияне пытаются сдержать наступление украинских сил в районе Бердянска, а также продолжают пытаться захватить Марьинку. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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Он отметил, что сейчас Силы обороны продолжают противостоять штурмам российских войск на Авдеевском направлении. На Бердянском направлении россияне ведут активную оборону, пытаясь нивелировать наступательные действия украинских подразделений.

В целом, по его словам, за прошедшие сутки армия РФ 20 раз атаковала украинские позиции на Таврическом направлении и совершила 559 обстрелов.

"Российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью захвата Марьинки и создания условий по охвату Авдеевки. Противник штурмовал с задачей овладеть взводными опорными пунктами первого эшелона, наступал штурмовыми группами. В городе Марьинка наши защитники отбили все вражеские атаки", – сообщил Шершень.

Потери россиян на Таврийском направлении за прошлые сутки убитыми, ранеными и пленными составили 350 оккупантов. Семеро из них попали в плен.

Сегодня в Минобороны сообщили, что ВСУ наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение на 300-350 метров, ведутся тяжелые бои.

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