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Дрони SOLOVEY "поховали" російських штурмовиків у підвалі під Мар'їнкою – відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 18:00
Відео: СтратКом ЗСУ
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Було опубліковано відео ліквідації штурмової групи окупантів на Мар'їнському напрямку підрозділом аеророзвідки SOLOVEY 144-ї Полтавської окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ. Відповідне відео розповсюдив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"П'ять штурмовиків намагались сховатись в підвалі, але він став для них склепом. По перехопленням радіоефіру росіян "зв’язок з групою було втрачено", їх так і не знайшли", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з дрона скинули оборонну гранату Ф-1.

На відео російські окупанти пересуваються руїнами будинків.

Поряд з ними відбувається влучання боєприпасів.

На відео зафільмовано, як двоє окупантів ховаються у підвалі зруйнованого будинку.

Після цього у вхід в підвал влучає та вибухає граната з українського дрона.

  • 14 червня 2023 року з'явилось відео ураження танка російських окупантів та втечі його екіпажу після цього. 
  • У червні Оперативне командування "Захід" розповсюдило відео, на якому російський танк Т-72 з'їжджає з дороги й потрапляє просто посеред двох протитанкових мін.

Дивіться також: Російські окупанти табуном тікають із позицій на південній ділянці фронту: два відео з дрона

Артем Джеріпа
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