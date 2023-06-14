З'явилось відео ураження ворожого танка та втечі його екіпажу після цього. Відповідне відео своєї роботи поширила 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

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"Робимо з окупанта попкорн. Щоправда, виходить трохи підгорілим, але так навіть краще", – йдеться у повідомленні.

На відео українські захисники успішно влучають по російському танку поряд з посадкою. Відбувається вибух.

Коли дим розвіюється, троє російських окупантів вилазять з танку.

Після цього вони тікають від техніки полем вздовж посадки.

У червні Оперативне командування "Захід" розповсюдило відео, на якому російський танк Т-72 з'їжджає з дороги й потрапляє просто посеред двох протитанкових мін.

Громадський діяч Стерненко поділився відео, на якому український FPV-дрон знищує російський танк Т-72.

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