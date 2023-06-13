Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "Альфа" впродовж тижня знищили 58 одиниць техніки ворога та 150 окупантів. Відповідне відео поширила Служба безпеки України.

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СБУ повідомляє про втрати ворога у техніці від роботи підрозділу за тиждень:

→ 16 танків;

→ 5 самохідних артилерійських установок;

→ 14 бойових броньованих машин та 16 вантажівок;

→ 3 системи спостереження "Муром";

→ важка вогнеметна система "Сонцепек";

→ зенітно-ракетні комплекси "ТОР" та "БУК";

→ радіолокаційна станція "Зоопарк".

Також повідомляють про ліквідацію 150 окупантів вбитими та пораненими та знищення іншої техніки.

На відео безпілотники СБУ знищують техніку та піхоту росіян.

Зокрема, показана робота як дронів-камікадзе, так і скидання боєприпасів з безпілотників.

12 червня 2023 року з'явилося відео, як FPV-дрон облітає та знищує російський танк Т-72.

У Нацгвардії показали знищення російського "Сонцепека" з САУ Paladin.

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