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Бійці "Альфи" СБУ знищили 150 окупантів та 58 одиниць техніки за тиждень – відео з дронів видео

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 18:30
Відео: СБУ
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Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "Альфа" впродовж тижня знищили 58 одиниць техніки ворога та 150 окупантів. Відповідне відео поширила Служба безпеки України.

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СБУ повідомляє про втрати ворога у техніці від роботи підрозділу за тиждень: 

→ 16 танків;

→ 5 самохідних артилерійських установок;

→ 14 бойових броньованих машин та 16 вантажівок;

→ 3 системи спостереження "Муром";

→ важка вогнеметна система "Сонцепек";

→ зенітно-ракетні комплекси "ТОР" та "БУК";

→ радіолокаційна станція "Зоопарк".

Також повідомляють про ліквідацію 150 окупантів вбитими та пораненими та знищення іншої техніки.

На відео безпілотники СБУ знищують техніку та піхоту росіян.

Зокрема, показана робота як дронів-камікадзе, так і скидання боєприпасів з безпілотників.

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Артем Джеріпа
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