Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "Альфа" впродовж тижня знищили 58 одиниць техніки ворога та 150 окупантів. Відповідне відео поширила Служба безпеки України.
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СБУ повідомляє про втрати ворога у техніці від роботи підрозділу за тиждень:
→ 16 танків;
→ 5 самохідних артилерійських установок;
→ 14 бойових броньованих машин та 16 вантажівок;
→ 3 системи спостереження "Муром";
→ важка вогнеметна система "Сонцепек";
→ зенітно-ракетні комплекси "ТОР" та "БУК";
→ радіолокаційна станція "Зоопарк".
Також повідомляють про ліквідацію 150 окупантів вбитими та пораненими та знищення іншої техніки.
На відео безпілотники СБУ знищують техніку та піхоту росіян.
Зокрема, показана робота як дронів-камікадзе, так і скидання боєприпасів з безпілотників.
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