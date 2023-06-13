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З'явилося відео у кращій якості, як САУ Paladin "Маґури" зробила феєрверк із російського Солнцепека видео

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 14:15
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Бійці аеророзвідки гаубичного артдивізіону 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Нацгвардії показали, як побратими з 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ за їхніми координатами знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек".

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Раніше публікувалося відео враження цієї ТОС-1А, але в гіршій якості – з екрана ноутбука.

Удар по рідкісній бойовій машині окупантів відбувся ще 9 червня на Запорізькому напрямі фронту.

За даними військкора Юрія Бутусова, по ТОС-1А відпрацювала самохідна артилерійська установка М109А6 Paladin калібру 155 мм.

"Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами. У залпі – 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м. ЗСУ мають на озброєнні кілька таких систем, затрофованих під час боїв.

Дивіться відео: Спецназівці СБУ вразили ворожий "Солнцепек" у момент залпу

Євген Пилипенко
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