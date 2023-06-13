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Появилось видео в лучшем качестве, как САУ Paladin сделала фейерверк из Солнцепека россиян видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 14:15
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Бойцы аэроразведки гаубичного артдивизиона 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии показали, как побратимы из 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" ВСУ по их координатам уничтожили российскую тяжелую огнеметную системы залпового огня "Солнцепек".

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Ранее публиковалось видео поражения этой ТОС-1А, но в худшем качестве – с экрана ноутбука.

Удар по редкой боевой машине оккупантов произошел еще 9 июня на Запорожском направлении фронта.

По данным военкора Юрия Бутусова, по ТОС-1А отработала самоходная артиллерийская установка М109А6 Paladin калибра 155 мм.

"Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами. В залпе – 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 м. ВСУ имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев.

Смотрите видео: Спецназовцы СБУ поразили вражеский "Солнцепек" в момент залпа

Евгений Пилипенко
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