Бойцы аэроразведки гаубичного артдивизиона 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии показали, как побратимы из 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" ВСУ по их координатам уничтожили российскую тяжелую огнеметную системы залпового огня "Солнцепек".

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Ранее публиковалось видео поражения этой ТОС-1А, но в худшем качестве – с экрана ноутбука.

Удар по редкой боевой машине оккупантов произошел еще 9 июня на Запорожском направлении фронта.

По данным военкора Юрия Бутусова, по ТОС-1А отработала самоходная артиллерийская установка М109А6 Paladin калибра 155 мм.

"Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами. В залпе – 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 м. ВСУ имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев.

14 февраля 2023 года был "валентинка" от 72-й бригады: видео уничтожения "Солнцепека".

Смотрите видео: Спецназовцы СБУ поразили вражеский "Солнцепек" в момент залпа

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