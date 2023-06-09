Украинская самоходная гаубица "Паладин" уничтожила российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1 ("Солнцепек") на Запорожском направлении. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.
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По его словам, "Солнцепек" калибра 220 мм был уничтожен из 155-мм САУ М109А6 "Паладин" сегодня, 9 июня.
СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.
- С начала полномасштабной российско-украинской войны Силы обороны уничтожили около 213 770 россиян и тысячи единиц различной техники армии РФ.
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