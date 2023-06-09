UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бойцы 3 ОШБр показали видео, как разгромили под Бахмутом россиян из 72-й бригады видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 18:28
Видео: 3 ОШБр
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео боя, в результате которого под Бахмутом были разгромлены подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Кадры зачистки позиций россиян были сняты на GoPro во время штурма лесополосы, в которой засели оккупанты.

"Враг оказывает сопротивление, и стрельба в густых зарослях Донбасса не стихает ни на мгновение. Прикрывая фланги огнем, с боем штурмовики продвигаются. В блиндажах, откуда только что отстреливались оккупанты, бойцы собирают трофейное оружие и пополняют собственный БК", – говорится в подписи к видео.

Читайте также: "Отвага заразна". Три дня с 3 штурмовой бригадой, которая воюет под Бахмутом: фото, видео

    Оксана Житнюк
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    войнабахмут3 ОШБр
    Еще по теме

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     