Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео боя, в результате которого под Бахмутом были разгромлены подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

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Кадры зачистки позиций россиян были сняты на GoPro во время штурма лесополосы, в которой засели оккупанты.

"Враг оказывает сопротивление, и стрельба в густых зарослях Донбасса не стихает ни на мгновение. Прикрывая фланги огнем, с боем штурмовики продвигаются. В блиндажах, откуда только что отстреливались оккупанты, бойцы собирают трофейное оружие и пополняют собственный БК", – говорится в подписи к видео.

7 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, на некоторых участках продвинувшись до 1100 метров.

Смотрите видео, как бойцы ВСУ устроили оккупантам "минометное шоу" на Бахмутском направлении.

Сегодня спикер ВСУ Череватый сообщил, что Силы обороны воспользовались ротацией россиян в Бахмуте и начали атаковать, за сутки воины продвинулись на 1,2 км на некоторых участках.

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