UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: В Бахмуте мы воспользовались ротацией РФ, штурмуем, за сутки продвинулись на 1,2 км

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 13:07
ВСУ: В Бахмуте мы воспользовались ротацией РФ, штурмуем, за сутки продвинулись на 1,2 км - Фото
Бойцы 3 штурмовой бригады (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вооруженные Силы Украины воспользовались ротацией россиян в Бахмуте и начали атаковать, за сутки воины продвинулись на 1,2 км на некоторых участках. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, регулярные российские подразделения, которые заходят в Бахмут вместо террористов группы Вагнера, недостаточно знают местность и не слажены.

"Поэтому мы нанесли удары, проводим штурмовые действия. За сутки наши подразделения продвинулись на некоторых участках на 1,2 км. Это все в рамках оборонной операции, главная задача — выбивать потенциал врага максимально", — сказал Череватый.

Он отметил, что противник оказывает сопротивление и активно бьет артиллерией — за сутки было 368 обстрелов, 15 боевых столкновений и пять авианалетов.

Уничтожены 120 россиян, 163 получили ранения, 11 попали в плен. Силы обороны поразили три пушки, минометную систему "Нона", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", противотанковый комплекс "Рапира", реактивную систему залпового огня "Град" и три полевых склада боеприпасов. 

Читайте также: Репортаж | "Отвага заразна". Три дня с 3 штурмовой бригадой, которая воюет под Бахмутом: фото, видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбасснаступлениебахмутСергей Череватый
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 