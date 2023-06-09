ВСУ: В Бахмуте мы воспользовались ротацией РФ, штурмуем, за сутки продвинулись на 1,2 км

Вооруженные Силы Украины воспользовались ротацией россиян в Бахмуте и начали атаковать, за сутки воины продвинулись на 1,2 км на некоторых участках. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, регулярные российские подразделения, которые заходят в Бахмут вместо террористов группы Вагнера, недостаточно знают местность и не слажены.

"Поэтому мы нанесли удары, проводим штурмовые действия. За сутки наши подразделения продвинулись на некоторых участках на 1,2 км. Это все в рамках оборонной операции, главная задача — выбивать потенциал врага максимально", — сказал Череватый.

Он отметил, что противник оказывает сопротивление и активно бьет артиллерией — за сутки было 368 обстрелов, 15 боевых столкновений и пять авианалетов.

Уничтожены 120 россиян, 163 получили ранения, 11 попали в плен. Силы обороны поразили три пушки, минометную систему "Нона", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", противотанковый комплекс "Рапира", реактивную систему залпового огня "Град" и три полевых склада боеприпасов.

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