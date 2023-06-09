ЗСУ: У Бахмуті ми скористалися ротацією РФ, штурмуємо, за добу просунулися на 1,2 км

Збройні Сили України скористалися ротацією росіян у Бахмуті та почали атакувати, за добу воїни просунулися на 1,2 км на деяких ділянках. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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За його словами, регулярні російські підрозділи, які заходять до Бахмута замість терористів групи Вагнера, недостатньо знають місцевість і не мають злагодження.

"Тому ми завдали ударів, проводимо штурмові дії. За добу наші підрозділи просунулися на деяких ділянках на 1,2 км. Це все в рамках оборонної операції, головне завдання — вибивати потенціал ворога максимально", — сказав Череватий.

Він зазначив, що противник чинить опір та активно б'є артилерією — за добу було 368 обстрілів, 15 бойових зіткнень та п'ять авіанальотів.

Знищено 120 росіян, 163 зазнали поранень, 11 потрапили в полон. Сили оборони вразили три гармати, мінометну систему "Нона", самохідну артилерійську установку "Гвоздика", протитанковий комплекс "Рапіра", реактивну систему залпового вогню "Град" та три польові склади боєприпасів.

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