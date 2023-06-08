RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Бахмутський напрямок. Бійці влаштували окупантам "мінометне шоу" – відео з дрона видео

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 13:27
Відео: ДПСУ
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Бійці Держприкордонслужби та Збройних сил знищили ворожу групу, яка "гуляла" українською територією на Бахмутському напрямку. Відповідне відео поширила ДПСУ.

"Спільне мінометне "шоу" ДПСУ та ЗСУ: ніхто не скаржився", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці завдали удару по окупантах з мінометів калібру 82 мм і автоматичних 40 мм гранатометів.

На відео солдати РФ йдуть дорогою між полем та посадкою.

Після цього окупантів накриває вогонь українських захисників.

Унаслідок влучних пострілів було ліквідовано двох російських солдатів, двоє отримали поранення: "ледь живі".

  • 7 червня 2023 року командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський показав, як українські бійці 3 ОШБР наступають на флангах на Бахмутському напрямку.
  • У 72-й бригаді виклали відео, як оператори дронів виявляють позиції окупантів та знищують їх точковими ударами.

Читайте також: ССО вперше показали ділянку, на якій вели "тиху війну" за перевагу на Дніпрі – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДПСУдержприкордонслужбамінометибахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 