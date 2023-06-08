Бійці Держприкордонслужби та Збройних сил знищили ворожу групу, яка "гуляла" українською територією на Бахмутському напрямку. Відповідне відео поширила ДПСУ.

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"Спільне мінометне "шоу" ДПСУ та ЗСУ: ніхто не скаржився", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці завдали удару по окупантах з мінометів калібру 82 мм і автоматичних 40 мм гранатометів.

На відео солдати РФ йдуть дорогою між полем та посадкою.

Після цього окупантів накриває вогонь українських захисників.

Унаслідок влучних пострілів було ліквідовано двох російських солдатів, двоє отримали поранення: "ледь живі".

7 червня 2023 року командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський показав, як українські бійці 3 ОШБР наступають на флангах на Бахмутському напрямку.

У 72-й бригаді виклали відео, як оператори дронів виявляють позиції окупантів та знищують їх точковими ударами.

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