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ССО вперше показали ділянку, на якій вели "тиху війну" за перевагу на Дніпрі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 08:39
Відео: ССО
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Бійці Сил спеціальних операцій вперше показали, як виглядає ділянка на Херсонщині, де кілька місяців поспіль українські військові та російські окупанти вели "тиху війну" за перевагу на Дніпрі. Відео опублікував Генштаб ЗСУ.

Йдеться про каскад островів між лівим та правим берегами Дніпра. Це – сіра зона, яка з усіх боків оточена водою.

У ролику зазначають, що ділянка знаходиться між звільненим від росіян Херсоном та окупованою Голою Пристанню.

У Генштабі розповідають, що окупанти намагалися проводити там розвідку, мінувати територію, облаштовували позиції та спостережні пости. Своєю чергою українські воїни не давали ворогу закріпитися та давали відсіч.

"Непідконтрольні ділянки річки та суходолу, десятки мін під ногами, малі групи в пошуку противника і дрони, що цілодобового висять над головами. В таких умовах перемагають розум і хитрість, зухвалість і характер. Саме так працюють воїни морського центру спеціальних операцій ССО України", – йдеться у повідомленні.

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Одним із завданням українських військових, про яке розповідають у відео, було пройти по воді між островами, де ховається ворог, дістатися непідконтрольного узбережжя і прямо з води атакувати ділянку, на якій зафіксували активність окупантів.

Мета такого завдання, пояснює закадровий голос, полягає у нанесенні вогневого ураження противнику, у виявленні його сил та засобів, а також фіксації його реакцій та дій.

Після вдалого відпрацювання бійці ССО у повному складі повертаються на контрольовану ділянку дніпровського узбережжя.

Зазначається, що репортаж був знятий ще взимку, проте з міркувань безпеки опублікований лише зараз.

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Мілана Головань
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