Бойцы Сил специальных операций впервые показали, как выглядит участок в Херсонской области, где несколько месяцев подряд украинские военные и российские оккупанты вели "тихую войну" за преимущество на Днепре. Видео опубликовал Генштаб ВСУ.

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Речь идет о каскаде островов между левым и правым берегами Днепра. Это – серая зона, которая со всех сторон окружена водой.

В ролике отмечают, что участок находится между освобожденным от россиян Херсоном и оккупированной Голой Пристанью.

В Генштабе рассказывают, что оккупанты пытались проводить там разведку, минировать территорию, обустраивали позиции и наблюдательные посты. В свою очередь украинские воины не давали врагу закрепиться и давали отпор.

"Неподконтрольные участки реки и суши, десятки мин под ногами, малые группы в поиске противника и дроны, круглосуточно висящие над головами. В таких условиях побеждают ум и хитрость, дерзость и характер. Именно так работают воины морского центра специальных операций ССО Украины", – говорится в сообщении.

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Одной из задач украинских военных, о которой рассказывают в видео, было пройти по воде между островами, где скрывается враг, добраться до неподконтрольного побережья и прямо из воды атаковать участок, на котором зафиксировали активность оккупантов.

Цель такой задачи, объясняет закадровый голос, состоит в нанесении огневого поражения противнику, выявлении его сил и средств, а также фиксации его реакций и действий.

После удачной отработки бойцы ССО в полном составе возвращаются на контролируемый участок днепровского побережья.

Репортаж был снят еще зимой, однако из соображений безопасности опубликован только сейчас.

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