72 ОМБр імені Чорних Запорожців показала на відео, як оператори дронів виявляють позиції окупантів та знищують їх точковими ударами.

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У ролику показано кілька епізодів роботи дронів, які скидають боєприпаси у викопані російськими окупантами окопи та індивідуальні укриття.

"Як тільки наші оператори БПЛА бачать життя в окопах ворога, вони роблять все щоб його там більше не було!" – написали військові у коментарі до відео.

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