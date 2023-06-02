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Окупант "злетів" від успішної роботи артилерії ЗСУ по групі росіян – відео видео

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02.06.2023, 17:50
Відео: Facebook 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
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У 72 бригаді імені Чорних Запорожців показали знищення артилерією групи російських окупантів. Відповідне відео опублікувала бригада у Facebook.
"Ми не знаємо, "хто" і "як" навчає російських пілотів літати. А от російську піхоту літати навчає наша артилерія. Дійсно – вищий пілотаж", – йдеться у повідомленні.
На відео підрозділ окупантів йде рівною місцевістю, після чого його "накриває" удар української артилерії.
Один з окупантів "злітає" над землею через силу влучання.
Після цього бійці ЗСУ завдають повторного удару по росіянах, що залишилися живі.
  • 30 травня бійці 72 бригади прямим ударом з комплексу "Стугна-П" знищили танк росіян.
  • Наприкінці травня у ЗСУ показали знищення російської "буханки" за допомогою дрона-камікадзе.
  • У "Азові" продемонстрували успішний штурм з танками та БМП позицій окупантів під Бахмутом.

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Артем Джеріпа
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війнаартилерія72 омбрчорні запорожці
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