У 72 бригаді імені Чорних Запорожців показали знищення артилерією групи російських окупантів. Відповідне відео опублікувала бригада у Facebook

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"Ми не знаємо, "хто" і "як" навчає російських пілотів літати. А от російську піхоту літати навчає наша артилерія. Дійсно – вищий пілотаж", – йдеться у повідомленні.

На відео підрозділ окупантів йде рівною місцевістю, після чого його "накриває" удар української артилерії.

Один з окупантів "злітає" над землею через силу влучання.

Після цього бійці ЗСУ завдають повторного удару по росіянах, що залишилися живі.

30 травня бійці 72 бригади прямим ударом з комплексу "Стугна-П" знищили танк росіян.

Наприкінці травня у ЗСУ показали знищення російської "буханки" за допомогою дрона-камікадзе.

У "Азові" продемонстрували успішний штурм з танками та БМП позицій окупантів під Бахмутом.

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