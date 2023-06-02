В 72-й бригаде имени Черных Запорожцев показали уничтожение артиллерией группы российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала бригада в Facebook

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"Мы не знаем "кто" и "как" учит российских пилотов летать. А вот российскую пехоту летать учит наша артиллерия. Действительно – высший пилотаж", – говорится в сообщении.

На видео подразделение оккупантов идет по ровной местности, после чего его "накрывает" удар украинской артиллерии.

Один из оккупантов "взлетает" над землей из-за силы попадания.

После этого бойцы ВСУ наносят повторный удар по оставшимся в живых россиянам.

30 мая бойцы 72-й бригады прямым ударом из комплекса "Стугна-П" уничтожили танк россиян.

В конце мая в ВСУ показали уничтожение российской "буханки" с помощью дрона-камикадзе.

В "Азове" продемонстрировали успешный штурм с танками и БМП позиций оккупантов под Бахмутом.

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