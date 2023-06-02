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Оккупант "взлетел" от успешной работы артиллерии ВСУ по группе россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 17:50
Видео: Facebook 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
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В 72-й бригаде имени Черных Запорожцев показали уничтожение артиллерией группы российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала бригада в Facebook.
"Мы не знаем "кто" и "как" учит российских пилотов летать. А вот российскую пехоту летать учит наша артиллерия. Действительно – высший пилотаж", – говорится в сообщении.
На видео подразделение оккупантов идет по ровной местности, после чего его "накрывает" удар украинской артиллерии.
Один из оккупантов "взлетает" над землей из-за силы попадания.
После этого бойцы ВСУ наносят повторный удар по оставшимся в живых россиянам.
  • 30 мая бойцы 72-й бригады прямым ударом из комплекса "Стугна-П" уничтожили танк россиян.
  • В конце мая в ВСУ показали уничтожение российской "буханки" с помощью дрона-камикадзе.
  • В "Азове" продемонстрировали успешный штурм с танками и БМП позиций оккупантов под Бахмутом.

Читайте также: "Порошенко" уничтожил с воздуха внедорожник российских оккупантов – видео

Артём Джерипа
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72 ОМБрвойнаартиллериячерные запорожцы
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