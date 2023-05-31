Воины Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать российские "Буханки" дронами-камикадзе. Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

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На записи можно увидеть поражение FVP-дроном микроавтобуса УАЗ СГР, который называют "Буханкой" из-за характерной формы — данные машины оккупанты используют в военных целях.

Украинский БПЛА ударил прямо в кабину машины врага, после чего она на полном ходу врезалась в столб.

Точное направление фронта не называется.

Россияне спрятали БМП в посадке Луганской области. Артиллеристы ВСУ ее "поджарили" — видео.

22 мая "Эдельвейсы" уничтожили три российские боевые машины пехоты и большое количество личного состава оккупантов.

26 мая бойцы 54 ОМБр показали уничтожение с дрона российского танка Т-90М "Прорыв".

Украинский дрон-камикадзе догнал и поразил БМП с россиянами – FPV-видео с фронта.

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