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Лобовое столкновение с дроном и удар в столб. ВСУ продолжают уничтожать "Буханки": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 21:29
Удар по очередной "Буханке" россиян (Фото: скриншот с видео)
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Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Воины Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать российские "Буханки" дронами-камикадзе. Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

На записи можно увидеть поражение FVP-дроном микроавтобуса УАЗ СГР, который называют "Буханкой" из-за характерной формы — данные машины оккупанты используют в военных целях.

Украинский БПЛА ударил прямо в кабину машины врага, после чего она на полном ходу врезалась в столб.

Точное направление фронта не называется.

Россияне спрятали БМП в посадке Луганской области. Артиллеристы ВСУ ее "поджарили" — видео. 

  • 22 мая "Эдельвейсы" уничтожили три российские боевые машины пехоты и большое количество личного состава оккупантов.
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Читайте также: Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – видео

Дмитрий Гриниченко
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войнапотериУАЗдроны-камикадзе
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