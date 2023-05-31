Воїни Збройних Сил України продовжують знищувати російські "Буханки" дронами-камікадзе. Відповідне відео опублікував блогер Сергій Стерненко.

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На записі можна побачити ураження FVP-дроном мікроавтобуса УАЗ СГР, який називають "Буханкою" через характерну форму — дані машини окупанти використовують у військових цілях.

Український БПЛА вдарив прямо в кабіну машини ворога, після чого вона на повному ходу врізалася у стовп.

Точний напрямок фронту не називається.

Росіяни сховали БМП у посадці Луганської області. Артилеристи ЗСУ її "підсмажили" — відео.

22 травня "Едельвейси" знищили три російських бойових машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.

26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрона російського танка Т-90М "Прорив".

Український дрон-камікадзе наздогнав та уразив БМП із росіянами – FPV-відео з фронту.

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