Воїни Збройних Сил України продовжують знищувати російські "Буханки" дронами-камікадзе. Відповідне відео опублікував блогер Сергій Стерненко.
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На записі можна побачити ураження FVP-дроном мікроавтобуса УАЗ СГР, який називають "Буханкою" через характерну форму — дані машини окупанти використовують у військових цілях.
Український БПЛА вдарив прямо в кабіну машини ворога, після чого вона на повному ходу врізалася у стовп.
Точний напрямок фронту не називається.
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