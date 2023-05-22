Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, оприлюднивши відповідне відео.
За словами генерал-полковника, ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою чотирьох БМП і великої кількості піхоти з підтримкою артилерії.
"Наші воїни зламали росіянам зуби. Три БМП було знищено, одна – пошкоджена, а у піхоти ворога – великі втрати. Чудова робота 10-ї ОГШБр", – зазначив Сирський.
Своєю чергою "Едельвейси" поінформували, що ролик був знятий 21 травня 2023 року на одному з напрямків.
- 5 квітня 2023 року бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади показали відео збитого на сході російського гелікоптера.
- "Едельвейси" оприлюднили ролик від першої особи зі здачею у полон окупанта, якого, за його словами, "кинули" терористи групи Вагнера.
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