Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, оприлюднивши відповідне відео.

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За словами генерал-полковника, ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою чотирьох БМП і великої кількості піхоти з підтримкою артилерії.

"Наші воїни зламали росіянам зуби. Три БМП було знищено, одна – пошкоджена, а у піхоти ворога – великі втрати. Чудова робота 10-ї ОГШБр", – зазначив Сирський.

Своєю чергою "Едельвейси" поінформували, що ролик був знятий 21 травня 2023 року на одному з напрямків.

5 квітня 2023 року бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади показали відео збитого на сході російського гелікоптера.

"Едельвейси" оприлюднили ролик від першої особи зі здачею у полон окупанта, якого, за його словами, "кинули" терористи групи Вагнера.

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