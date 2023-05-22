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"Зламали росіянам зуби". Сирський показав, як "Едельвейси" знищили три ворожі БМП – відео видео

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22.05.2023, 09:47
''Едельвейси'' знищили три російські БМП
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Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, оприлюднивши відповідне відео.

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За словами генерал-полковника, ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою чотирьох БМП і великої кількості піхоти з підтримкою артилерії.

"Наші воїни зламали росіянам зуби. Три БМП було знищено, одна – пошкоджена, а у піхоти ворога – великі втрати. Чудова робота 10-ї ОГШБр", – зазначив Сирський.

Своєю чергою "Едельвейси" поінформували, що ролик був знятий 21 травня 2023 року на одному з напрямків.

Читайте також: Тепер офіційно "Едельвейс". Зеленський присвоїв почесне найменування 10-й бригаді

Олег Васьків
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війнаолександр сирськийедельвейсбмп10 ОГШБр
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