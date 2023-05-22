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"Сломали россиянам зубы". "Эдельвейсы" уничтожили три вражеских БМП – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 09:47
''Эдельвейсы'' уничтожили три российских БМП
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Бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили три российские боевые машины пехоты и большое количество личного состава оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, обнародовав соответствующее видео.

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По словам генерал-полковника, враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью четырех БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии.

Наши воины сломали россиянам зубы. Три БМП были уничтожены, одна – повреждена, а у пехоты врага – большие потери. Прекрасная работа 10-й ОГШБр", – отметил Сырский.

В свою очередь "Эдельвейсы" проинформировали, что ролик был снят 21 мая 2023 года на одном из направлений.

Читайте также: Теперь официально "Эдельвейс". Зеленский присвоил почетное наименование 10-й бригаде

Олег Васькив
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войнабмпалександр сырскийэдельвейс10 ОГШБр
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