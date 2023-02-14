Теперь официально "Эдельвейс". Зеленский присвоил почетное наименование 10-й бригаде

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ. Указ от 14 февраля опубликован на сайте главы государства.

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В документе сказано, что 10-й бригаде присваивается почетное наименование "Эдельвейс", принимая во внимание образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины личным составом бригады.

Теперь полное название бригады – 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Мы горды быть теми, какими Вы нас все знаете, – "Эдельвейсами"! Потому что для нас это не просто цветок. Это символ высокой цели, к которой мы все уверенно шагаем. Победа будет за нами!" – прокомментировали в 10-й бригаде.

СПРАВКА. 10-я горно-штурмовая бригада входит в состав Сухопутных войск Украины. Она была сформирована 1 октября 2015 года. Основное назначение бригады – ведение боевых действий в горно-лесистой местности. Бойцы бригады участвовали в боях на Донбассе с 2016 года и продолжают сражаться с российскими оккупантами после полномасштабного вторжения РФ.



В марте 2022 года воины 10-й бригады проводили штурмовые действия и взяли под свой контроль несколько населенных пунктов на Киевском направлении – Рудницкое, Лукьяновку, Лукаши. После освобождения севера Украины бригада была переведена на Донбасс, где отличилась в обороне Соледара и других населенных пунктов.

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Оксана Житнюк

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