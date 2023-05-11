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"Эдельвейсы" снова взяли в плен оккупанта. Анонсировали "сюрпризы" вблизи Бахмута – видео

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 20:13
"Эдельвейсы" берут в плен оккупанта (скриншот)

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" обнародовали в Telegram видео от первого лица со сдачей в плен еще одного российского оккупанта, которого, по его словам, "кинули" террористы группы Вагнера.

"Из всех источников информации вы каждый день слышите об определенных "событиях", которые скоро будут происходить. Мы также неоднократно говорили о "сюрпризах" близ Бахмута. Так что. К вашему вниманию анонс", – написали воины.

На ролике показано, как оккупант приближается к украинским позициям, восклицая "Не стреляйте!"

Воин "Эдельвейса" призывает россиянина "быстро подходить сюда" с поднятыми руками, сбрасывать личное оружие и бронежилет.

Затем оккупант начинает "жаловаться" на то, что его якобы бросили террористы из группы Вагнера, добавляя, что его "забросили сюда только вчера".

Смотрите также: Оккупант пришел в окоп к "Эдельвейсам" сдаваться в плен – видео

Милана Головань
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войнапленбахмутэдельвейс
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