"Эдельвейсы" снова взяли в плен оккупанта. Анонсировали "сюрпризы" вблизи Бахмута – видео
Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" обнародовали в Telegram видео от первого лица со сдачей в плен еще одного российского оккупанта, которого, по его словам, "кинули" террористы группы Вагнера.
"Из всех источников информации вы каждый день слышите об определенных "событиях", которые скоро будут происходить. Мы также неоднократно говорили о "сюрпризах" близ Бахмута. Так что. К вашему вниманию анонс", – написали воины.
На ролике показано, как оккупант приближается к украинским позициям, восклицая "Не стреляйте!"
Воин "Эдельвейса" призывает россиянина "быстро подходить сюда" с поднятыми руками, сбрасывать личное оружие и бронежилет.
Затем оккупант начинает "жаловаться" на то, что его якобы бросили террористы из группы Вагнера, добавляя, что его "забросили сюда только вчера".
- В апреле 2023 года у омбудсмена сообщили, что пропавшими без вести числятся более 7000 воинов, большинство в плену РФ.
- Ранее у омбудсмена рассказали, кого из своих граждан РФ отказывается забирать.
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