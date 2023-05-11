"Эдельвейсы" снова взяли в плен оккупанта. Анонсировали "сюрпризы" вблизи Бахмута – видео

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" обнародовали в Telegram видео от первого лица со сдачей в плен еще одного российского оккупанта, которого, по его словам, "кинули" террористы группы Вагнера.

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"Из всех источников информации вы каждый день слышите об определенных "событиях", которые скоро будут происходить. Мы также неоднократно говорили о "сюрпризах" близ Бахмута. Так что. К вашему вниманию анонс", – написали воины.

На ролике показано, как оккупант приближается к украинским позициям, восклицая "Не стреляйте!"

Воин "Эдельвейса" призывает россиянина "быстро подходить сюда" с поднятыми руками, сбрасывать личное оружие и бронежилет.

Затем оккупант начинает "жаловаться" на то, что его якобы бросили террористы из группы Вагнера, добавляя, что его "забросили сюда только вчера".

В апреле 2023 года у омбудсмена сообщили, что пропавшими без вести числятся более 7000 воинов, большинство в плену РФ.

Ранее у омбудсмена рассказали, кого из своих граждан РФ отказывается забирать.

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