Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сняли на видео сдачу в плен очередного российского оккупанта. Видео опубликовали в Facebook.

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Это произошло 9 мая 2023 года.

На ролике показано, как оккупант демонстрирует украинским военным желание сдаться, садясь на колени и отбрасывая от себя как можно дальше магазин из собственного оружия.

Уже обезоруженным он подбегает к украинским позициям, где воины "Эдельвейса" принимают его в плен.

В конце видео, записанного "Эдельвейсами" на телефон, понятно, что оккупант боится и думает, что его "расстреляют", на что украинские бойцы говорят ему "Не очкуй".

Направление, на котором произошел эпизод, неизвестно.

В апреле 2023 года у омбудсмена сообщили, что пропавшими без вести числятся более 7000 воинов, большинство в плену РФ.

Ранее у омбудсмена рассказали, кого из своих граждан РФ отказывается забирать.

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