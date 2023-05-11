UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупант пришел в окоп к "Эдельвейсам" сдаваться в плен – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 15:53
Видео: "Эдельвейс"
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Российский делегат выхватил у украинского нардепа флаг Украины. Тот ударил его – видео
Российский делегат выхватил у украинского нардепа флаг Украины. Тот ударил его – видео

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сняли на видео сдачу в плен очередного российского оккупанта. Видео опубликовали в Facebook.

Это произошло 9 мая 2023 года.

На ролике показано, как оккупант демонстрирует украинским военным желание сдаться, садясь на колени и отбрасывая от себя как можно дальше магазин из собственного оружия.

Уже обезоруженным он подбегает к украинским позициям, где воины "Эдельвейса" принимают его в плен.

В конце видео, записанного "Эдельвейсами" на телефон, понятно, что оккупант боится и думает, что его "расстреляют", на что украинские бойцы говорят ему "Не очкуй".

Направление, на котором произошел эпизод, неизвестно.

Смотрите также: Оккупант в Бахмуте сдался в плен мавику 9 мая: бросил оружие и следовал за дроном – видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапленэдельвейс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 