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Український дрон-камікадзе наздогнав та уразив БМП із росіянами – FPV-відео з фронту видео

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 11:23
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Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Дрон-камікадзе волонтерської групи збирачів Escadrone уразив бойову машину піхоти російських окупантів. Відео розміщено у Telegram виробника ударних FPV-квадрокоптерів.

"Парочка орків вирішила провести романтичний уік-енд та відправилась в подорож на бронеавтомобілі. Вони встигли помилуватися світанком, але захід сонця так і не зустріли. Дрон-камікадзе гарно зробив свою роботу", – йдеться у повідомленні.

На відео з камери дрона зафіксовано, як БПЛА наздоганяє БМП, що рухається, на якій їдуть кілька окупантів.

  • 22 травня "Едельвейси" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.
  • 26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрону російського танка Т-90М "Прорив".

Читайте також: Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – відео

Наталія Медведєва
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