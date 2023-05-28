Дрон-камікадзе волонтерської групи збирачів Escadrone уразив бойову машину піхоти російських окупантів. Відео розміщено у Telegram виробника ударних FPV-квадрокоптерів.
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"Парочка орків вирішила провести романтичний уік-енд та відправилась в подорож на бронеавтомобілі. Вони встигли помилуватися світанком, але захід сонця так і не зустріли. Дрон-камікадзе гарно зробив свою роботу", – йдеться у повідомленні.
На відео з камери дрона зафіксовано, як БПЛА наздоганяє БМП, що рухається, на якій їдуть кілька окупантів.
- 22 травня "Едельвейси" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.
- 26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрону російського танка Т-90М "Прорив".
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