Дрон-камікадзе волонтерської групи збирачів Escadrone уразив бойову машину піхоти російських окупантів. Відео розміщено у Telegram виробника ударних FPV-квадрокоптерів.

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"Парочка орків вирішила провести романтичний уік-енд та відправилась в подорож на бронеавтомобілі. Вони встигли помилуватися світанком, але захід сонця так і не зустріли. Дрон-камікадзе гарно зробив свою роботу", – йдеться у повідомленні.

На відео з камери дрона зафіксовано, як БПЛА наздоганяє БМП, що рухається, на якій їдуть кілька окупантів.

22 травня "Едельвейси" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.

26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрону російського танка Т-90М "Прорив".

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