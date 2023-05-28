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Украинский дрон-камикадзе догнал и поразил БМП с россиянами – FPV-видео с фронта видео

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 11:23
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Дрон-камикадзе волонтерской группы сборщиков Escadrone поразил боевую машину пехоты российских оккупантов. Видео размещено в Telegram производителя ударных FPV-квадрокоптеров.

"Парочка орков решила провести романтический уик-энд и отправилась в путешествие на бронеавтомобиле. Они успели полюбоваться рассветом, но закат так и не встретили. Дрон-камикадзе хорошо сделал свою работу", – говорится в сообщении.

На видео с камеры дрона зафиксировано, как БПЛА настигает движущуюся БМП, на которой едут несколько оккупантов.

  • 22 мая "Эдельвейсы" уничтожили три российских боевых машины пехоты и большое количество личного состава кафиров.
  • 26 мая бойцы 54 ОМБр показали уничтожение с дрона российского танка Т-90М "Прорыв".

Читайте также: Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – видео

Наталья Медведева
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