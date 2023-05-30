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Росіяни сховали БМП у посадці Луганської області. Артилеристи ЗСУ її "підсмажили" — відео видео

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30.05.2023, 09:56
Знищення БМП росіян (Фото: скриншот з відео)
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На Луганщині російські окупанти сховали бойову машину піхоти у посадці, проте її знищила артилерія Збройних Сил України. Відповідне відео опублікувала пресслужба командування Десантно-штурмових військ.

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та артилеристи 40 окремої бригади імені Великого князя Вітовта знищили російську БМП.

Загарбники сховали машину на узліссі посадки, однак точним ударом її було знищено.

На записі можна побачити влучання по техніці та поранених окупантів.

У Луганській області найактивніші бої тривають у районі Кремінної та Сватового.

  • 22 травня "Едельвейси" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.
  • 26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрона російського танка Т-90М "Прорив".
  • Український дрон-камікадзе наздогнав та уразив БМП із росіянами – FPV-відео з фронту.

Читайте також: Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – відео

Дмитро Гриниченко
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