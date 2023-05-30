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Россияне спрятали БМП в посадке Луганской области. Артиллеристы ВСУ ее "поджарили" — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 09:56
Уничтожение БМП россиян (Фото: скриншот с видео)
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В Луганской области российские оккупанты спрятали боевую машину пехоты в посадке, однако ее уничтожила артиллерия Вооруженных Сил Украины. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск.

Воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и артиллеристы 40 отдельной бригады имени Великого князя Витовта уничтожили российскую БМП.

Захватчики спрятали машину на опушке посадки, однако точным ударом она была уничтожена.

На записи можно увидеть попадание по технике и раненых оккупантов. 

В Луганской области наиболее активные бои продолжаются в районе Кременной и Сватово. 

  • 22 мая "Эдельвейсы" уничтожили три российских боевых машины пехоты и большое количество личного состава оккупантов.
  • 26 мая бойцы 54 ОМБр показали уничтожение с дрона российского танка Т-90М "Прорыв".
  • Украинский дрон-камикадзе догнал и поразил БМП с россиянами – FPV-видео с фронта.

Читайте также: Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – видео

Дмитрий Гриниченко
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