В Луганской области российские оккупанты спрятали боевую машину пехоты в посадке, однако ее уничтожила артиллерия Вооруженных Сил Украины. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск.

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Воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и артиллеристы 40 отдельной бригады имени Великого князя Витовта уничтожили российскую БМП.

Захватчики спрятали машину на опушке посадки, однако точным ударом она была уничтожена.

На записи можно увидеть попадание по технике и раненых оккупантов.

В Луганской области наиболее активные бои продолжаются в районе Кременной и Сватово.

22 мая "Эдельвейсы" уничтожили три российских боевых машины пехоты и большое количество личного состава оккупантов.

26 мая бойцы 54 ОМБр показали уничтожение с дрона российского танка Т-90М "Прорыв".

Украинский дрон-камикадзе догнал и поразил БМП с россиянами – FPV-видео с фронта.

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