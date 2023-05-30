Бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев прямым ударом уничтожили очередной танк российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

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На записи можно увидеть выезд танка противника на опушку посадки и запуск ракеты из противотанкового комплекса украинского производства "Стугна-П".

Точным ударом боевая машина захватчиков была уничтожена.

СПРАВКА. "Стугна-П" — украинский противотанковый ракетный комплекс. Разработан киевским конструкторским бюро "Луч". Относится ко второму поколению ПТРК — он полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Может вести огонь ракетами калибра 130 или 152 мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние до 50 м. "Стугна" составляет значительную часть украинского противотанкового вооружения. Это основное средство ракетного противодействия танкам наряду с импортированными Javelin.

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