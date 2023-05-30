Бійці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців прямим ударом знищили черговий танк російських окупантів. Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ.

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На запису можна побачити виїзд танка противника на узлісся посадки та запуск ракети з протитанкового комплексу українського виробництва "Стугна-П".

Точним ударом бойову машину загарбників було знищено.

ДОВІДКА. "Стугна-П" — український протитанковий ракетний комплекс. Розроблено київським конструкторським бюро "Луч". Належить до другого покоління ПТРК — він напівавтоматичний, із системою наведення лазерного променя. Може вести вогонь ракетами калібру 130 або 152 мм із різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульта, що виноситься на відстань до 50 м. "Стугна" становить значну частину українського протитанкового озброєння. Це основний засіб ракетної протидії танкам поряд з імпортованими Javelin.

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