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Бійці 72 бригади ЗСУ прямим ударом рознесли танк росіян з комплексу "Стугна-П" — відео видео

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 13:48
Знищення танку росіян (Фото: скриншот з відео)
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Бійці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців прямим ударом знищили черговий танк російських окупантів. Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ.

На запису можна побачити виїзд танка противника на узлісся посадки та запуск ракети з протитанкового комплексу українського виробництва "Стугна-П".

Точним ударом бойову машину загарбників було знищено.

ДОВІДКА. "Стугна-П" — український протитанковий ракетний комплекс. Розроблено київським конструкторським бюро "Луч". Належить до другого покоління ПТРК — він напівавтоматичний, із системою наведення лазерного променя. Може вести вогонь ракетами калібру 130 або 152 мм із різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульта, що виноситься на відстань до 50 м. "Стугна" становить значну частину українського протитанкового озброєння. Це основний засіб ракетної протидії танкам поряд з імпортованими Javelin.

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Дмитро Гриниченко
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