Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели успешные штурмовые действия на Бахмутском направлении с применением танков и бронемашин. Соответствующее видео с боем распространил командир тактической группы "Азов", входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, полковник Андрей Билецкий.

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"Бахмутское направление. Успешные штурмовые действия и, как результат, бегство россиян с позиций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что штурмовые действия – совместная работа 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов бригады.

На видео украинские защитники штурмом берут позиции врага, используя поддержку танков и бронемашин.

Военные и техника на видео находятся в непосредственной близости от позиций врага.

23 мая 2023 года в 3-й ОШБр показали штурм "зеленки" под Бахмутом от первого лица.

28 мая в бригаде показали видео зачистки траншей россиян во время боя за "дорогу жизни" в Бахмут.

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