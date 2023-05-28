Третья отдельная штурмовая бригада показала видео траншейных боев за "дорогу жизни" в Бахмут – шоссе T0504, от Часового Яра через Хромово на Бахмут.

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В бригаде отметили, что "дорога жизни" – последняя асфальтированная трасса, которой можно доставить боеприпасы, провизию защитникам Бахмута, направить усиление и эвакуировать раненых и погибших воинов.

В ходе боевой задачи штурмовики 3 ОШБр зашли во вражескую траншею и при поддержке дронов под артиллерийским огнем оккупантов произвели зачистку, уничтожая оккупантов на расстоянии нескольких метров.

В результате успешной боевой операции было ликвидировано 30 оккупантов. Бойцы отбросили россиян от "дороги жизни", исключив возможность удержания трассы под огневым контролем армии РФ.

О боях в Бахмуте не сообщалось ни во вчерашней, ни в сегодняшней сводках Генштаба ВСУ, однако есть данные о Бахмутском направлении.

Вчера спикер ВСУ Череватый сообщил, что снижение интенсивности боев связано с большими потерями врага – захватчики теряли только убитыми более 100 человек в день.

Сегодня Череватый объяснил, почему Бахмут исчез из сводок Генштаба. Боевые действия там сведены к минимуму, однако ведется огонь с обеих сторон.

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