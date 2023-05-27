Генштаб пишет, что РФ атакует пригород Константиновки. О боях в Бахмуте не сообщили: карта

Российские оккупанты атакуют пригород Константиновки, о боях в Бахмуте военные не сообщают. Об этом стало известно из сводки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за минувшие сутки на Донбассе произошло 25 боевых столкновений с противником. В районе Купянска россияне безуспешно атаковали в сторону Масютовки, чтобы улучшить тактическое положение.







В направлении Лимана враг пытался наступать около Белогоровки, ВСУ отбились.







Около Бахмута захватчики наступали на Предтечино (пригород Константиновки, трасса на Бахмут), успеха не имели. О боях в самом Бахмуте не сообщается, однако РФ продолжает обстреливать город.





Вблизи Донецка оккупанты безуспешно наступали на Первомайское. Силы обороны отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.





Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также были уничтожены пять разведывательных беспилотника "Орлан-10" и два Zala.

Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, три района сосредоточения вооружения и техники, два склада боеприпасов, два артиллерийских подразделения на боевых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще две важные цели.

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