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Генштаб пишет, что РФ атакует пригород Константиновки. О боях в Бахмуте не сообщили: карта

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 07:27
Генштаб пишет, что РФ атакует пригород Константиновки. О боях в Бахмуте не сообщили: карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют пригород Константиновки, о боях в Бахмуте военные не сообщают. Об этом стало известно из сводки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за минувшие сутки на Донбассе произошло 25 боевых столкновений с противником. В районе Купянска россияне безуспешно атаковали в сторону Масютовки, чтобы улучшить тактическое положение.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

В направлении Лимана враг пытался наступать около Белогоровки, ВСУ отбились. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Около Бахмута захватчики наступали на Предтечино (пригород Константиновки, трасса на Бахмут), успеха не имели. О боях в самом Бахмуте не сообщается, однако РФ продолжает обстреливать город.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Вблизи Донецка оккупанты безуспешно наступали на Первомайское. Силы обороны отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также были уничтожены пять разведывательных беспилотника "Орлан-10" и два Zala. 
Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, три района сосредоточения вооружения и техники, два склада боеприпасов, два артиллерийских подразделения на боевых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще две важные цели. 
  • В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.
  • Днем 25 мая спикер Восточной группировки войск Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил вывод Вагнера из Бахмута.
  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

Читайте также: МО: Вагнер заменили кадровыми войсками у Бахмута, под Купянском РФ пытается взять плацдарм

Дмитрий Гриниченко
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