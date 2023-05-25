МО: Вагнер заменили кадровыми войсками у Бахмута, под Купянском РФ пытается взять плацдарм

В пригороде Бахмута российские оккупанты заменили подразделения террористов группы Вагнера на регулярные армейские отряды, однако в самом городе пока остаются "вагнеровцы". Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

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По ее словам, украинский войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет".

Маляр сообщила, что в этом направлении артиллерийскими обстрелами враг "старается остановить наше продвижение по флангам" и "подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления".

Вчера, 24 мая, в МО говорили, что россияне пытаются усилиться на флангах Бахмута, но ВСУ продвигаются. Генштаб утром 25 мая написал, что оккупанты наступают на Ивановское.

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Информация Минобороны по другим направлениям:

→ на Авдеевском и Марьинском – атаки врага отражены, его наступательные действия безуспешны;

→ на Купянском продолжаются бои, россияне атакуют, пытаются захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, но несут урон;

→ на Лиманском враг взял паузу и наступательные действия прошлые сутки не проводил.

В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.

Днем 25 мая спикер Восточной группировки войск Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил вывод Вагнера из Бахмута.

21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

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