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МО: Вагнер замінили кадровими військами під Бахмутом, під Куп'янськом РФ намагається взяти плацдарм

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 12:22
МО: Вагнер замінили кадровими військами під Бахмутом, під Куп'янськом РФ намагається взяти плацдарм - Фото
Ватажок терористів "Вагнера" Євген Пригожин у Бахмуті (скриншот)

У передмісті Бахмута російські окупанти замінили підрозділи терористів групи Вагнера регулярними армійськими загонами, однак у місті поки що залишаються "вагнерівці". Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

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За її словами, українські війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

Маляр повідомила, що на цьому напрямку артилерійськими обстрілами ворог "намагається зупинити наше просування по флангах" та "підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення".

Учора, 24 травня, у МО говорили, що росіяни намагаються посилитися на флангах Бахмута, але ЗСУ просуваються. Генштаб зранку 25 травня написав, що окупанти наступають на Іванівське.

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Інформація Міноборони щодо інших напрямків:

→ на Авдіївському та Мар'їнському – атаки ворога відбиті, його наступальні дії безрезультатні;
→ на Куп'янському тривають бої, росіяни атакують, намагаються захопити плацдарм для подальшого просування, але зазнають втрат;
→ на Лиманському ворог взяв паузу і наступальні дії минулої доби не проводив.

  • У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.
  • Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
Євген Пилипенко
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війнаавдіївкаГанна Малярбахмут
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