BBC розповіло історію двох братів, один з яких у Бахмуті врятував життя іншому, а потім загинув

Британське агентство BBC опублікувало історію двох братів, один з яких врятував життя іншому, а потім сам загинув, обороняючи Бахмут. Журналісти поспілкувалися з бійцем та мамою захисників.

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Максим та Іван пішли воювати добровольцями після того, як Росія вторглася в Україну минулого року. Максиму тоді було 22 роки, а Івану лише 18.

Іван, молодший брат, каже, що вони були нерозлучні. "Він завжди був зі мною, і я з ним. Для мене він був найдорожчою людиною", – каже Іван.

Їхні останні хвилини разом пройшли в жорстоких битвах у Бахмуті. "Там неможливо було спати. Нас цілодобово атакували", – розповідає Іван.

Підрозділ братів опинився в пастці у приміщенні без вікон. Їм довелося пробивати стіни, щоб створити вогневі позиції. Тоді надійшов наказ відступати.

Іван згадує момент перед пораненням: "Пам'ятаю, я перезаряджався, потім вийшов із-за стіни, і був спалах. Мене паралізувало і я впав".

Він каже, що потім відчув тепло крові, яка текла по обличчю. "Я думав, що зі мною покінчено; я стечу кров’ю, і все", – каже Іван.

Але Максим прибіг на допомогу і затягнув його назад у будівлю.

"Він мене оживив, вийняв зламані зуби і почав надавати першу допомогу", — розповідає Іван. Це включало пробивання отвору в горлі Івана (трахеотомія), щоб він не задихнувся.

Іван показав британським журналістам відео, як його брат ніжно витирає кров незабаром після вибуху. Також в інтернеті було опубліковано ролик, як Іван йде з відкритою раною на обличчі, стискаючи в руці український прапор.

Іван не сумнівається, що якби не вчинок Максима, він би загинув. "Мій брат не дав мені померти. Він врятував мене", – каже боєць.

Максим терміново викликав допомогу по рації. Але перші медики, які намагалися дістатися до нього, загинули в своїй машині, коли в неї влучила російська протитанкова ракета. Минуло ще дев'ять годин, перш ніж Івана вдалося врятувати.

Максим, замість того, щоб їхати з братом у безпечне місце, добровільно залишився в Бахмуті, щоб очолити їхній підрозділ. За тиждень його вбив російський снайпер.

24 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті російські окупанти намагаються посилитись на флангах, водночас українські захисники продовжують просуватися.

Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Іванівського. Успіху вони не мали.

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