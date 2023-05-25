У районі Бахмута окупанти наступають в напрямку Іванівського — зведення Генштабу

На Бахмутському напрямку російські окупанти вели наступальні дії у напрямку Іванівського. Успіху вони не мали, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. 23 травня Генштаб повідомляв, що окупанти наступали у напрямку Хромового (дорога на Часів Яр).

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Вугледар та Велику Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби українські воїни також знищили три ворожі ударні БПЛА типу Shahed та один розвідувальний дрон типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях "та ще чотири важливі цілі противника".

24 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті російські окупанти намагаються посилитись на флангах, водночас українські захисники продовжують просуватися.

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