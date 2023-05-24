Генштаб: Росія безуспішно атакує дорогу на Часів Яр, штурмує Мар'їнку, Авдіївку – карта

Минулої доби російські окупанти безуспішно атакували дорогу на Часів Яр, штурмували Мар'їнку, Авдіївку. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 24 травня.

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Як зазначається, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – сталося 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

На Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Масютівки.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку протягом доби росіяни робили безуспішні спроби наступати у напрямку Хромового (дорога на Часів Яр).

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямі Первомайського.

На Мар'їнському напрямі численні атаки противника відбито у районі міста Мар'їнка.

Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, з яких три – зенітно-ракетними комплексами.

Минулої доби українські воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, чотири ударні БпЛА типу Shahed і розвідувальний дрон типу Zala.

Ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.

23 травня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку знизилася інтенсивність боїв. Водночас на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися.

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