Пентагон: Росія тримає значну частину Бахмута, але заплатила неймовірно високу ціну

Російські війська захопили значну частину Бахмута, проте українські сили продовжують вести бої довкола міста, а РФ заплатила "неймовірно високу ціну". Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону Патрік Райдер.

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Райдера запитали про ситуацію в Бахмуті й про те, чи справді РФ повністю окупувала місто, про що ватажок терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин заявив 20 травня.

Спікер Пентагону відповів, що США не розкриватимуть власних оцінок ситуації на цій ділянці фронту, але Штатам відомо, що Росія утримує "значну" частину території Бахмуту та околиць. Проте українські сили, за його словами, продовжують битися поблизу Бахмута.

Він зазначив, що ситуація є дуже динамічною, але навіть якщо росіяни дійсно повністю захопили Бахмут, то вони заплатили "неймовірно високу ціну" за це.

21 травня, після саміту G7, президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила в боях за Бахмут понад 100 000 людей убитими та пораненими.

За останню добу на Бахмутському напрямку було всього три бойові зіткнення. Водночас ворог не припиняє вести інтенсивний вогонь з артилерії, повідомив речник ЗСУ Череватий.

У Міноборони теж повідомили, що на Бахмутському напрямку знизилася інтенсивність боїв. Водночас на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися.

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