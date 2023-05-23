RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пентагон: Росія тримає значну частину Бахмута, але заплатила неймовірно високу ціну

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 23:53
Пентагон: Росія тримає значну частину Бахмута, але заплатила неймовірно високу ціну - Фото
Патрік Райдер (фото – Pentagon / Alexander Kubitza)

Російські війська захопили значну частину Бахмута, проте українські сили продовжують вести бої довкола міста, а РФ заплатила "неймовірно високу ціну". Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону Патрік Райдер.

Райдера запитали про ситуацію в Бахмуті й про те, чи справді РФ повністю окупувала місто, про що ватажок терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин заявив 20 травня.

Спікер Пентагону відповів, що США не розкриватимуть власних оцінок ситуації на цій ділянці фронту, але Штатам відомо, що Росія утримує "значну" частину території Бахмуту та околиць. Проте українські сили, за його словами, продовжують битися поблизу Бахмута.

Він зазначив, що ситуація є дуже динамічною, але навіть якщо росіяни дійсно повністю захопили Бахмут, то вони заплатили "неймовірно високу ціну" за це.

21 травня, після саміту G7, президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила в боях за Бахмут понад 100 000 людей убитими та пораненими.

  • За останню добу на Бахмутському напрямку було всього три бойові зіткнення. Водночас ворог не припиняє вести інтенсивний вогонь з артилерії, повідомив речник ЗСУ Череватий.
  • У Міноборони теж повідомили, що на Бахмутському напрямку знизилася інтенсивність боїв. Водночас на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися.

Читайте також: Данілов: У Бахмуті була успішна оборонна операція, ми все ще контролюємо частину міста

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапентагонбахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 