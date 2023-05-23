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Данілов: У Бахмуті була успішна оборонна операція, ми все ще контролюємо частину міста

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 19:30
Данілов: У Бахмуті була успішна оборонна операція, ми все ще контролюємо частину міста - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що стратегічна оборонна операція у Бахмуті "була успішною", а Україна продовжує контролювати частину міста. Про це він повідомив у інтерв'ю CNN.

"Якщо вони [росіяни] вважають, що взяли Бахмут, я можу сказати, що це неправда. На сьогодні частина Бахмута перебуває під нашим контролем", – сказав Данілов.

Він зазначив, що рішення щодо Бахмута ухвалювали на стратегічному рівні, а оборонна операція контролювалась на засіданнях Генерального штабу: "Ми розуміли, навіщо ми це робимо".

Данілов звернув увагу на те, що росіяни зазнали великих втрат під час боїв за Бахмут.

"На Бахмутському напрямку загинула велика кількість російських військових, причому не тільки з ПВК "Вагнер", а й спецпризначенців, ВДВ та представників інших родів військ РФ. Було знищено величезну кількість техніки, і вони витратили туди величезну кількість боєприпасів", – сказав він.

Секретар РНБО додав, що стратегічна оборонна операція в Бахмуті була успішною для України.

"Це була наша стратегічна оборонна операція, яка була для нас успішною, враховуючи те, що ми 10 місяців утримували територію, де ми їх щодня знищували. Бахмут не могли взяти 10 місяців. Чим вони [росіяни] можуть похвалитися?", – зауважив Данілов.

  • 12 травня 2023 року секретар РНБО заявив, що Україна нібито планує завершити війну до зими, а контрнаступів може бути декілька.
  • 23 травня у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку росіяни впродовж доби безуспішно наступали на Хромове.

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Артем Джеріпа
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війнаолексій даніловДонбасоборонабахмут
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