На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно наступали на Хромове – Генштаб
Протягом цієї доби Росія не завдавала ракетних ударів по території України. На основних ділянках фронту на сході відбулося 16 бойових зіткнень. Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове.
На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив.
На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
Протягом цієї доби було знищено чотири ворожих ударних БпЛА типу Shahed.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.
- 21 травня у Міноборони відповіли на заяву російського терориста Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- 22 травня у районі Бахмута Сили оборони протягом доби просунулися ще на 200-400 метрів, а інформація щодо напівоточення угруповання окупантів спровокувала Пригожина на заяву про намір вийти з міста на "відновлення".
- 23 травня Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку знизилася інтенсивність боїв, на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися.
- За словами речника Східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого, за останню добу на Бахмутському напрямку було всього три боєзіткнення.
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