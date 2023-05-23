На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно наступали на Хромове – Генштаб

Протягом цієї доби Росія не завдавала ракетних ударів по території України. На основних ділянках фронту на сході відбулося 16 бойових зіткнень. Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове.

На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Протягом цієї доби було знищено чотири ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.

21 травня у Міноборони відповіли на заяву російського терориста Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

22 травня у районі Бахмута Сили оборони протягом доби просунулися ще на 200-400 метрів, а інформація щодо напівоточення угруповання окупантів спровокувала Пригожина на заяву про намір вийти з міста на "відновлення".

23 травня Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку знизилася інтенсивність боїв, на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися.

За словами речника Східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого, за останню добу на Бахмутському напрямку було всього три боєзіткнення.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.