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На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно наступали на Хромове – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 19:13
На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно наступали на Хромове – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Протягом цієї доби Росія не завдавала ракетних ударів по території України. На основних ділянках фронту на сході відбулося 16 бойових зіткнень. Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове.

На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Протягом цієї доби було знищено чотири ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.

  • 21 травня у Міноборони відповіли на заяву російського терориста Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
  • 22 травня у районі Бахмута Сили оборони протягом доби просунулися ще на 200-400 метрів, а інформація щодо напівоточення угруповання окупантів спровокувала Пригожина на заяву про намір вийти з міста на "відновлення". 
  • 23 травня Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку знизилася інтенсивність боїв, на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися. 
  • За словами речника Східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого, за останню добу на Бахмутському напрямку було всього три боєзіткнення.
Вадим Ребрина
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Генштаббахмут
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