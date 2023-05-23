На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно наступали на Хромово – Генштаб

В течение этих суток Россия не наносила ракетных ударов по территории Украины. На основных участках фронта на востоке произошло 16 боевых столкновений. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населённого пункта Хромово.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не вел.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

В течение этих суток были уничтожены четыре вражеских ударных БпЛА типа Shahed.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.

21 мая в Минобороны ответили на заявление российского террориста Пригожина о том, что оккупанты якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе Самолет, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

22 мая в районе Бахмута Силы обороны в течение суток продвинулись еще на 200-400 метров, а информация о полуокружении группировки оккупантов спровоцировала Пригожина на заявление о намерении выйти из города на "восстановление".

23 мая Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев, на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, за последние сутки на Бахмутском направлении было всего три боевых столкновения.

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