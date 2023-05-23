На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно наступали на Хромово – Генштаб
В течение этих суток Россия не наносила ракетных ударов по территории Украины. На основных участках фронта на востоке произошло 16 боевых столкновений. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел.
На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел.
На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населённого пункта Хромово.
На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не вел.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
В течение этих суток были уничтожены четыре вражеских ударных БпЛА типа Shahed.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.
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