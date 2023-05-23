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Данилов: В Бахмуте была успешная оборонная операция, мы все еще контролируем часть города

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 19:30
Данилов: В Бахмуте была успешная оборонная операция, мы все еще контролируем часть города - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что стратегическая оборонная операция в Бахмуте "была успешной", а Украина продолжает контролировать часть города. Об этом он сообщил в интервью CNN.

"Если они [россияне] считают, что взяли Бахмут, я могу сказать, что это неправда. На сегодняшний день часть Бахмута находится под нашим контролем", – сказал Данилов.

Он отметил, что решения по Бахмуту принимались на стратегическом уровне, а оборонная операция контролировалась на заседаниях Генерального штаба: "Мы понимали, зачем мы это делаем".

Данилов обратил внимание на то, что россияне понесли большие потери большие во время боев за Бахмут.

"На Бахмутском направлении погибло большое количество российских военных, причем не только из ЧВК "Вагнер", но и спецназовцев, ВДВ и представителей других родов войск РФ. Было уничтожено огромное количество техники, и они израсходовали туда огромное количество боеприпасов", – сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что стратегическая оборонная операция в Бахмуте была успешной для Украины.

"Это была наша стратегическая оборонная операция, которая была для нас успешной, учитывая, что мы 10 месяцев удерживали территорию, где мы их ежедневно уничтожали. Бахмут не могли взять 10 месяцев. Чем они [россияне] могут похвастаться?", – отметил Данилов.

  • 12 мая 2023 года секретарь СНБО заявил, что Украина якобы планирует завершить войну к зиме, а контрнаступлений может быть несколько.
  • 23 мая в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении россияне в течение суток безуспешно наступали на Хромово.

Читайте также: Мобилизация в РФ не достигла целей, любое решение Путина ухудшает его позицию – Данилов

Артём Джерипа
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