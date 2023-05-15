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Мобилизация в РФ не достигла целей, любое решение Путина усугубляет его позицию – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 18:48
Мобилизация в РФ не достигла целей, любое решение Путина усугубляет его позицию – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот по видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что скрытая мобилизация в России не добилась желаемых результатов. Любое решение руководства РФ усугубляет их позицию, написал он в Twitter.

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Данилов отметил, что в РФ продолжается вторая волна скрытой мобилизации: "Принуждение к подписанию контрактов, формирование так называемых национальных батальонов, реклама минубийства РФ".

По его мнению, поставленные Кремлем цели не были достигнуты, поэтому руководство РФ должно выбирать между "объявлением мобилизации и угрозой внутреннего недовольства".

Данилов отметил, что в такой ситуации любое решение будет иметь негативное последствие для российского диктатора Владимира Путина.

"Тенденция необратимого характера – любой ход Путина усугубляет его позицию", – написал секретарь СНБО.

  • 12 мая 2023 года Данилов заявил, что Украина якобы планирует завершить войну к зиме, а контрнаступлений для этого может быть несколько.
  • Секретарь СНБО сказал, что международные партнеры не знают "конкретных планов" ВСУ по контрнаступлению.
  • Данилов сообщил, что в настоящее время в Украине не ожидают нового наступления с территории Беларуси.

Читайте также: В Бахмуте ВСУ имеют частичный успех, отдавать город России никто не собирается — Данилов

Артём Джерипа
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войнамобилизацияАлексей Данилов
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