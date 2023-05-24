UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россия безуспешно атакует дорогу на Часов Яр, штурмует Марьинку, Авдеевку – карта

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 07:04
Генштаб: Россия безуспешно атакует дорогу на Часов Яр, штурмует Марьинку, Авдеевку – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты безуспешно атаковали дорогу на Часов Яр, штурмовали Марьинку, Авдеевку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 24 мая.

Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Генштаб: Россия безуспешно атакует дорогу на Часов Яр, штурмует Марьинку, Авдеевку – карта

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел.

Генштаб: Россия безуспешно атакует дорогу на Часов Яр, штурмует Марьинку, Авдеевку – карта

На Бахмутском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Хромового (дорога на Часов Яр).

Генштаб: Россия безуспешно атакует дорогу на Часов Яр, штурмует Марьинку, Авдеевку – карта

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского.

Генштаб: Россия безуспешно атакует дорогу на Часов Яр, штурмует Марьинку, Авдеевку – карта

На Марьинском направлении многочисленные атаки противника отражены в районе города Марьинка.

Генштаб: Россия безуспешно атакует дорогу на Часов Яр, штурмует Марьинку, Авдеевку – карта

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, из которых три – по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре ударных БпЛА типа Shahed и разведывательный дрон типа Zala.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.

  • 23 мая в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев. При этом на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись.

Читайте также: Пентагон: Россия держит значительную часть Бахмута, но заплатила невероятно высокую цену

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасводкагенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 