Генштаб: Россия безуспешно атакует дорогу на Часов Яр, штурмует Марьинку, Авдеевку – карта

За минувшие сутки российские оккупанты безуспешно атаковали дорогу на Часов Яр, штурмовали Марьинку, Авдеевку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 24 мая.

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Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел.

На Бахмутском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Хромового (дорога на Часов Яр).

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского.

На Марьинском направлении многочисленные атаки противника отражены в районе города Марьинка.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, из которых три – по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре ударных БпЛА типа Shahed и разведывательный дрон типа Zala.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.

23 мая в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев. При этом на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись.

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