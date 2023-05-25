В районе Бахмута оккупанты наступают в направлении Ивановского — сводка Генштаба

На Бахмутском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в направлении Ивановского. Успеха они не имели, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. 23 мая Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в направлении Хромового (дорога на Часов Яр).

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Великую Новоселку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки украинские воины также уничтожили три вражеских ударных БПЛА типа Shahed и один разведывательный дрон типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях "и еще четыре важных цели противника".

24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте российские оккупанты пытаются усилиться на флангах, в то же время украинские защитники продолжают продвигаться.

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