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В районе Бахмута оккупанты наступают в направлении Ивановского — сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 07:37
В районе Бахмута оккупанты наступают в направлении Ивановского — сводка Генштаба - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

На Бахмутском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в направлении Ивановского. Успеха они не имели, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. 23 мая Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в направлении Хромового (дорога на Часов Яр).

В районе Бахмута оккупанты наступают в направлении Ивановского — сводка Генштаба

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Великую Новоселку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки украинские воины также уничтожили три вражеских ударных БПЛА типа Shahed и один разведывательный дрон типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях "и еще четыре важных цели противника".

  • 24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте российские оккупанты пытаются усилиться на флангах, в то же время украинские защитники продолжают продвигаться.

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Вадим Ребрина
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