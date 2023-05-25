В районе Бахмута оккупанты наступают в направлении Ивановского — сводка Генштаба
На Бахмутском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в направлении Ивановского. Успеха они не имели, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.
На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. 23 мая Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в направлении Хромового (дорога на Часов Яр).
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка.
На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Великую Новоселку.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
За прошедшие сутки украинские воины также уничтожили три вражеских ударных БПЛА типа Shahed и один разведывательный дрон типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях "и еще четыре важных цели противника".
- 24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте российские оккупанты пытаются усилиться на флангах, в то же время украинские защитники продолжают продвигаться.
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