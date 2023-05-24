Бахмут. Россияне пытаются усилиться на флангах, но ВСУ продвигаются – Минобороны
В Бахмуте российские оккупанты пытаются усилиться на флангах, вместе с тем украинские защитники продолжают продвигаться. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.
Чиновница указала, что в течение дня наблюдается снижение интенсивности боев в пригороде.
"Но это не значит, что враг слабеет. Напротив – враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы", – рассказала Маляр.
Вместе с тем, по ее словам, украинским воинам удается постепенно продвигаться.
Заместительница главы Минобороны добавила, что в самом Бахмуте снижено количество вражеских штурмовых действий, враг "производит замену подразделений".
"Наши защитники контролируют некоторую часть района Литак в юго-западной части города", – добавила чиновница.
- 21 мая 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 000 солдат убитыми и ранеными.
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