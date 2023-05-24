Бахмут. Росіяни намагаються посилитись на флангах, але ЗСУ просуваються – Міноборони
У Бахмуті російські окупанти намагаються посилитись на флангах, водночас українські захисники продовжують просуватися. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.
Посадовиця вказала, що протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв у передмісті.
"Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки – ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли", – розповіла Маляр.
Водночас, за її словами, українським воїнам вдається потроху просуватись.
Заступниця глави Міноборони додала, що в самому Бахмуті знижена кількість ворожих штурмових дій, ворог "здійснює заміну підрозділів".
"Наші оборонці контролюють деяку частину району Літак у південно-західній частині міста", – додала посадовиця.
- 21 травня 2023 року президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила в боях за Бахмут понад 100 000 солдатів убитими та пораненими.
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