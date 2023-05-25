BBC рассказала историю двух братьев, один из которых в Бахмуте спас жизнь другому и погиб

Британское агентство BBC опубликовало историю двух братьев, один из которых спас жизнь другому, а затем сам погиб, обороняя Бахмут. Журналисты пообщались с бойцом и мамой защитников.

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Максим и Иван пошли воевать добровольцами после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году. Максиму тогда было 22 года, а Ивану только 18 лет.

Иван, младший брат, говорит, что они были неразлучны. "Он всегда был со мной, и я с ним. Для меня он был самым дорогим человеком", – говорит Иван.

Их последние минуты вместе прошли в жестоких сражениях в Бахмуте. "Там невозможно было спать. Нас круглосуточно атаковали", – рассказывает Иван.

Подразделение братьев оказалось в ловушке в помещении без окон. Им пришлось пробивать стены, чтобы создать огневые позиции. Тогда пришел приказ отступать.

Иван вспоминает момент перед ранением: "Помню, я перезаряжался, потом вышел из-за стены, и была вспышка. Меня парализовало и я упал".

Он говорит, что потом почувствовал тепло крови, текущей по лицу. "Я думал, что со мной покончено; я истеку кровью, и все", – говорит Иван.

Но Максим прибежал на помощь и затащил его обратно в здание.

"Он меня оживил, вынул сломанные зубы и начал оказывать первую помощь", – рассказывает Иван. Это включало пробивание отверстия в горле Ивана (трахеотомия), чтобы он не задохнулся.

Иван показал британским журналистам видео, как его брат нежно вытирает кровь после взрыва. Также в интернете был опубликован ролик, как Иван идет с открытой раной на лице, сжимая в руке украинский флаг.

Иван не сомневается, что если бы не поступок Максима, он бы погиб. "Мой брат не дал мне умереть. Он спас меня", – говорит боец.

Максим срочно вызвал помощь по рации. Но первые медики, пытавшиеся добраться до него, погибли в своей машине, когда в нее попала российская противотанковая ракета. Прошло еще девять часов, прежде чем Ивана удалось спасти.

Максим, вместо того чтобы ехать с братом в безопасное место, добровольно остался в Бахмуте, чтобы возглавить их подразделение. Через неделю его убил российский снайпер.

24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте российские оккупанты пытаются усилиться на флангах, в то же время украинские защитники продолжают продвигаться.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Ивановского. Успеха они не имели.

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