UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

BBC рассказала историю двух братьев, один из которых в Бахмуте спас жизнь другому и погиб

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 08:30
BBC рассказала историю двух братьев, один из которых в Бахмуте спас жизнь другому и погиб - Фото
Фото предоставлено BBC семьей бойцов

Британское агентство BBC опубликовало историю двух братьев, один из которых спас жизнь другому, а затем сам погиб, обороняя Бахмут. Журналисты пообщались с бойцом и мамой защитников.

Максим и Иван пошли воевать добровольцами после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году. Максиму тогда было 22 года, а Ивану только 18 лет.

Иван, младший брат, говорит, что они были неразлучны. "Он всегда был со мной, и я с ним. Для меня он был самым дорогим человеком", – говорит Иван.

BBC рассказала историю двух братьев, один из которых в Бахмуте спас жизнь другому и погиб

Их последние минуты вместе прошли в жестоких сражениях в Бахмуте. "Там невозможно было спать. Нас круглосуточно атаковали", – рассказывает Иван.

Подразделение братьев оказалось в ловушке в помещении без окон. Им пришлось пробивать стены, чтобы создать огневые позиции. Тогда пришел приказ отступать.

Иван вспоминает момент перед ранением: "Помню, я перезаряжался, потом вышел из-за стены, и была вспышка. Меня парализовало и я упал".

Он говорит, что потом почувствовал тепло крови, текущей по лицу. "Я думал, что со мной покончено; я истеку кровью, и все", – говорит Иван.

Но Максим прибежал на помощь и затащил его обратно в здание.

"Он меня оживил, вынул сломанные зубы и начал оказывать первую помощь", – рассказывает Иван. Это включало пробивание отверстия в горле Ивана (трахеотомия), чтобы он не задохнулся.

BBC рассказала историю двух братьев, один из которых в Бахмуте спас жизнь другому и погиб

Иван показал британским журналистам видео, как его брат нежно вытирает кровь после взрыва. Также в интернете был опубликован ролик, как Иван идет с открытой раной на лице, сжимая в руке украинский флаг.

Иван не сомневается, что если бы не поступок Максима, он бы погиб. "Мой брат не дал мне умереть. Он спас меня", – говорит боец.

Максим срочно вызвал помощь по рации. Но первые медики, пытавшиеся добраться до него, погибли в своей машине, когда в нее попала российская противотанковая ракета. Прошло еще девять часов, прежде чем Ивана удалось спасти.

Максим, вместо того чтобы ехать с братом в безопасное место, добровольно остался в Бахмуте, чтобы возглавить их подразделение. Через неделю его убил российский снайпер.

  • 24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте российские оккупанты пытаются усилиться на флангах, в то же время украинские защитники продолжают продвигаться.
  • За прошедшие сутки на Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Ивановского. Успеха они не имели.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУвойнабахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 